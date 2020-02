Polícia Civil encontra depósito de produtos falsos em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil e a Receita Federal realizaram na manhã desta segunda-feira uma operação conjunta e encontraram um depósito de produtos falsificados no Centro de Porto Alegre. Local fica na avenida Júlio de Castilhos.

A ação é coordenada pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor. O delegado Joel Wagner disse que os produtos guardados no depósito e seriam revendidos no comércio do Centro. Está é a primeira etapa de uma investigação que busca produtos falsificados ou sem procedência.

Produtos embalados foram encontrados em prédio em Porto Alegre / Foto: Polícia Civil / Divulgação / CP