Polícia Civil investiga tentativa de homicídio nas imediações da Arena do Grêmio

A Polícia Civil confirmou à Rádio Guaíba, neste domingo, que descarta que a tentativa de homicídio de dois homens, no entorno da Arena no Grêmio, na noite de sábado, tenha ligação com com brigas entre torcidas de futebol. A principal suspeita, segundo a corporação, é a de que o crime tenha sido motivado pela aproximação das vítimas, ambas de 26 anos, de um ponto de armazenagem e venda de drogas.

A ocorrência foi registrada após a final do Gauchão. O tenente-coronel Daniel Araújo declarou que uma guarnição foi ao local por conta de uma suposta briga na área dos banheiros no bar Avalanche. Ainda segundo o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), nenhuma das vítimas tinha antecedentes. Dois homens apontados como autores dos disparos foram presos, na madrugada deste domingo, de acordo com o coronel.

Conforme o delegado Mário Souza, um dos baleados está internado em estado grave e outro, com quadro estável de saúde. Essa segunda vítima, segundo o policial, alega não saber o motivo do ataque. “Eles (as vítimas) estavam em uma área onde haviam homens vendendo drogas. Quando se aproximaram, esses homens acharam que era gente que iria enfrentá-los ou pegar as drogas”, declarou o diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Ambos os presos, segundo o delegado, já tinham antecedentes por tráfico. Eles foram capturados próximo ao local do crime.