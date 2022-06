Polícia Civil ocupa condomínio conhecido como "ilha do tráfico" em São Leopoldo

publicidade

A Polícia Civil ocupou ao amanhecer desta quarta-feira um condomínio residencial popular, conhecido como uma “ilha do tráfico de drogas”, no bairro São Miguel, em São Leopoldo. A área é dominada pela facção criminosa que atua na região do Vale do Rio dos Sinos. Cerca de 60 agentes foram mobilizados com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Canil da DP de Sapiranga.

A operação Creta foi deflagrada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo (DPHPP) de São Leopoldo, sob comando do delegado André Serrão. Houve o cumprimento de 18 ordens judiciais, sendo 15 mandados de busca e apreensão e outros três mandados de prisão temporária.

O objetivo da ação é coletar elementos para subsidiar a investigação de uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 13 de setembro do ano passado. Na data do crime, a vítima foi espancada e torturada dentro do condomínio e conseguiu fugir quando estava sendo levada pelos criminosos para ser executada em outro local.

O veículo utilizado no transporte e o local da tortura serão objetos de perícia. De acordo com a investigação da DPHPP de São Leopoldo, a organização criminosa que age no condomínio também seria responsável por outros homicídios ocorridos em São Leopoldo. A facção controla ainda o tráfico de drogas.

Foto: PC / Divulgação / CP