Polícia Civil prende dupla de golpistas que agia em várias cidades gaúchas

Dois golpistas foram presos na manhã de ontem pela Polícia Civil no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. A ação foi conduzida pelo delegado Norberto Rodrigues. Dez carteiras de identidade falsas, cinco telefones celulares, uma pistola artesanal calibre nove milímetros, um revólver calibre 32, seis munições, uma porção de maconha e uma máquina caça-níquel foram apreendidos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A dupla de falsários será indiciada pelos crimes de falsificação de documento público e posse irregular de arma de fogo. Um deles, de 52 anos, é gaúcho e possui antecedentes por estelionato e uso de documento falso. Já o outro, de 26 anos, é baiano e também tem antecedentes de uso de documento falso. Ele havia sido flagrado em abril deste ano em Sapiranga e Parobé.

A investigação contra os estelionatários começou a partir de denúncias sobre tentativas de golpes no início deste ano contra o Banco do Brasil. Os criminosos teriam agido também em Carazinho, Não Me Toque, Santa Bárbara do Sul e Veranópolis. "Eles abrem contas, fazem empréstimos e transferem dinheiro", citou como exemplo o delegado Norberto Rodrigues.