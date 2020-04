Polícia Civil prende suspeito com 30 quilos de maconha em Cachoeirinha

publicidade

Uma operação da Polícia Civil, ocorrida na tarde desta quarta-feira, resultou na apreensão de 30 quilos de maconha e na prisão de um suspeito na cidade de Cachoeirinha, na região Metropolitana do Rio Grande do Sul. A operação "Red Wall" foi realizada pelo Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc).

Conforme o Delegado Thiago Bennemann, a ação se deu no decorrer de investigações que revelaram uma entrega de substância ilícita que se daria no Bairro Vila Anair, em Cachoeirinha. “Após atividades de vigilância, foi apreendido no interior do porta-malas de um veículo Renault/Logan, aproximadamente 31 tijolos de maconha”, relatou o delegado.

O conteúdo seria vendido na região Metropolitana, conforme apurado pela Polícia Civil.