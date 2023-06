Polícia Civil retoma buscas em Santo Antônio da Patrulha ao empresário mineiro desaparecido

publicidade

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil retomou na manhã desta sexta-feira as buscas em Santo Antônio da Patrulha para localizar o empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, 41 anos. A vítima está desaparecida há uma semana.

O trabalho, iniciado na quarta-feira passada, conta com a participação do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul (CBMRS) e da Brigada Militar. A varredura está concentrada sobretudo na região de Monjolo, no interior do município. “As buscas continuam”, enfatizou o diretor do DHPP, delegado Mário Souza, à reportagem do Correio do Povo. A investigação ocorre sob sigilo.

Samuel Eberth de Melo é proprietário de uma revendedora de carros em Contagem, na Grande Belo Horizonte. Ele viajou na noite do último dia 1º para encontrar-se em Novo Hamburgo com o sócio gaúcho, que comercializava os veículos dele. O objetivo era recuperar 11 dos 44 carros que havia deixado para a venda, visando não perder os mesmos avaliados em pouco mais de R$ 1 milhão.

No dia 2, o último sinal do telefone celular do empresário foi registrado em Santo Antônio da Patrulha, onde ele teria procurado os seus veículos em algum comércio de carros da cidade. O desaparecimento foi constatado durante a tarde.

Fotos: Record TV RS / Especial / CP