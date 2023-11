Polícia Federal prende sete durante ação contra abuso sexual infantil em 14 municípios gaúchos

publicidade

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Harpia, cumprindo, simultaneamente, ordens de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. O alvo da ação foram suspeitos de crimes sexuais contra crianças. No Rio Grande do Sul, a ofensivo cumpriu 17 mandados em 14 municípios, resultando na prisão em flagrante de sete investigados.



As diligências no estado gaúcho ocorreram nas cidades de Porto Alegre, Alegrete, Camaquã, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Gravataí, Marau, Nova Santa Rita, Pelotas, Santana do Livramento, São Sebastião do Caí, Tramandaí, Santa Rosa e Viamão. Todos os sete suspeitos presos durante a ação foram flagrados armazenando materiais de pornografia infantil.



"A ação visou o combate ao compartilhamento e o armazenamento de imagens de abuso infantil. Foram apreendidos celulares e computadores, que serão submetidos a análises aprofundadas", afirmou o delegado João Luiz Corrêa da Rocha, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF no estado. "A operação foi chamada de 'harpia', pois essa é uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e é exímia caçadora", explicou.



Os investigados vão responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. A ofensiva foi fruto de investigações feitas por equipes da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual da PF, que analisaram notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil on-line.