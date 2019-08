Polícia identifica corpo de pescador desaparecido em Porto Alegre

publicidade

A Polícia Civil e a Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) do Corpo de Bombeiros Militares confirmaram, por volta do meio-dia desta segunda-feira, que o corpo em decomposição encontrado nas imediações do bairro Vila Assunção, na Zona Sul de Porto Alegre, é mesmo do morador da Ilha da Pintada que havia desaparecido no rio Jacuí.

Márcio dos Santos Rodrigues, 41 anos, estava com um amigo em uma pequena embarcação quando ambos caíram nas águas por volta das 15h30min do dia 29 de julho passado. O amigo conseguiu sobreviver e foi resgatado por outras pessoas.

As buscas dos mergulhadores do CEBS foram suspensas no último dia 7, tendo sido realizadas com apoio até de um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar e uma lancha aquática da Marinha do Brasil. A varredura na área ocorreu entre o arroio Flor da Pintada e a Colônia de Pescadores Z-5.A correnteza levou o corpo da vítima nesse período até a Zona Sul da Capital, vindo então para a superfície das águas do Guaíba quando foi ontem avistado.

A titular da 6ª DP de Porto Alegre, delegada Áurea Hoeppel, explicou que as características físicas do corpo que apareceu boiando com àquelas do desaparecido reforçaram a suspeita de que era a mesma pessoa. Um familiar compareceu no local do resgate do cadáver e confirmou oficialmente que se tratava de Márcio dos Santos Rodrigues. "Tudo indica que não houve crime", atestou a delegada Áurea Hoeppel para garantir que foi um caso de afogamento. Uma equipe do Instituto-Geral de Perícias esteve inclusive no local da retirada do corpo para um exame preliminar.