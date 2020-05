Polícia ouve autora de vídeo falso de caixões enterrados com pedras em Belo Horizonte

publicidade

A mulher que espalhou "fake news" pelas redes sociais sobre caixões de vítimas da Covid-19, que estariam sendo enterrados somente com pedras e madeira, prestou depoimento à polícia e teve o aparelho celular recolhido para a perícia nesta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe da 4ª Delegacia da região Central de Belo Horizonte se dirigiu até a cidade de Campanha, 321 km da capital mineira, para identficar formalmente a suspeita. A corporação informou que a autora do vídeo comparceu na delegacia da cidade para prestar depoimento. Ainda segundo a polícia, a mulher gravou um vídeo para se retratar do ocorrido.

Caso

Na última sexta-feira, um vídeo circulou na internet indicando que pedras foram encontradas dentro de caixões de vítimas de Covid-19 que, supostamente, seriam exumadas.

Ao tomar conhecimento do caso, a Prefeitura de Belo Horizonte rebateu as acusações dizendo que nenhuma urna foi desenterrada na cidade e, assim, as informações são falsas. Um inquerito foi instaurado pela Polícia Civil, para apurar o caso.

Durante coletiva de impresa nesta terça-feira, a polícia pediu ajuda da população para identificar a resposável pela gravação e informou que ela poderá responder por três crimes e ser condenada a até nove anos de prisão. Ainda na terça-feira, a mulher apresentou à polícia acompnhada do advogado.