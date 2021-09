Polícia pede prisão de dono da moto usada em morte de neto de Luciano do Valle

publicidade

Após encontrar a moto usada pelos dois criminosos que assaltaram e atiraram em Lucas do Valle, neto do jornalista Luciano do Valle, a Polícia Civil de São Paulo ouviu o proprietário do veículo, suspeito pelo crime, e pediu sua prisão temporária nesse sábado. Lucas faleceu nesta sexta-feira.

Os investigadores acreditam que o proprietário da moto seja um dos dois homens que participaram do assalto na madrugada de quarta-feira. Na motocicleta, segundo informações da Record TV, há digitais do suspeito, um jovem de 20 anos. Além disso, durante seu depoimento, ele apresentou uma série de contradições. Disse que havia vendido a moto para um comprador, mas que não sabia quem era o novo dono.

O suspeito ainda afirmou que não possuía celular, mas relatou que o anúncio da venda do veículo tinha sido feito pelo Facebook, por meio de um telefone.

O veículo foi encontrado na sexta, durante incursão na comunidade do Heliópolis e na região do Ipiranga, em São Paulo, para capturar os autores da tentativa de latrocínio. A operação reuniu 35 viaturas da Polícia Civil e cerca de 90 agentes. As equipes realizaram pontos de bloqueio e inspecionaram motociclistas em toda a área.

Lucas havia sido encaminhado ao hospital em estado grave, inconsciente e com ferimentos na cabeça causados, aparentemente, por disparos de arma de fogo. Porém, o empresário não resistiu e faleceu na sexta-feira.

A mãe de Lucas, Alessandra do Valle, falou sobre a perda do filho após o enterro que aconteceu na tarde deste sábado. “Meu filho, com certeza estava seguindo o mesmo caminho, já estava narrando jogos como o avô (Luciano do Valle). Um menino cheio de luz”, afirmou Alessandra.