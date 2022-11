Polícia prende suposto cúmplice de assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre

publicidade

Foi preso, na tarde desta quinta-feira, um suspeito de estar ligado à morte do prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos (PP). A Polícia Civil de Palmeira das Missões investiga a motivação do assassinato do político, de 45 anos, que ocorreu pela manhã dentro a prefeitura da cidade.

De acordo com ao titular da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), delegada Aline Dequi Palma, o homem estava em um carro roubado o que gerou a suspeita de estaria no local esperando para ajudar na fuga do assassino. O detido também estava com uma espingarda. "O homem preso tem ligação com o crime, mas não diretamente", disse a delegada. "Ele foi autuado em flagrante por receptação e porte de arma e conduzido ao sistema prisional."

Segundo a delegada, no gabinete estavam o prefeito, o vice e um funcionário da prefeitura. Tudo indica, conforme Aline, que o alvo fosse o prefeito. O vice, Ronaldo Machado da Silva (PL), não ficou ferido pois conseguiu escapar no momento dos disparos. O funcionário, um motorista de ambulância, está internado em um hospital de Palmeira das Missões, onde passou por um procedimento cirúrgico.

Brigada Militar e Polícia Civil fazem buscas na região. O vice e o funcionário já prestaram depoimento. Sobre a motivação, a delegada regional prefere não entrar em detalhes, mas afirmou que nenhuma hipótese pode ser descartada, pois nos municípios pequenos da região as disputas políticas são muito fortes durante o período de eleições. Porém, segundo ela, no momento não há como saber o que motivou o assassinato, se a motivação do crime foi política. "Nenhuma linha de investigação foi descartada.”

A delegada disse que a prefeitura tinha uma câmera de monitoramento no lado externo do prédio. O equipamento está sendo analisado para ver se captou alguma movimentação suspeita. Também são aguardados os laudos da perícia na prefeitura e no veículo abandonado.