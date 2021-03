Polícia prende três homens por tráfico e porte de armas em Santa Maria

publicidade

A Polícia Civil prendeu três homens em flagrante em Santa Maria pelos crimes de tráfico e porte de armas. A ação foi comandada pela Delegacia de Repressão às ações Criminosas - Draco.

Os homens estavam com armas com numerações raspadas. As prisões ocorreram no bairro Patronato, após denúncia anônima.

Os detidos tinham idades entre 23 e 28 anos. Com eles, além da droga e das armas, havia uma balança de precisão.

Todos tinham antecedentes criminais, inclusive por tentativa de homicídio. Eles foram conduzidos ao Presídio Estadual de Santa Maria.