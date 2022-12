Policiais federais estão atrás de empresas clandestinas de vigilância privada em todo o país

No Rio Grande do Sul, a Operação Segurança Legal VI ocorre nas cidades das regiões de Porto Alegre, Bagé, Santana do Livramento, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Borja, Santo Ângelo, Jaguarão, Chuí e Rio Grande

01/12/2022 | 12:30 Correio do Povo