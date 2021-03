Policiais militares apreendem drogas na área externa do presídio de Venâncio Aires

publicidade

Policiais da Brigada Militar apreenderam pacotes de maconha e cocaína na área externa do Presídio de Venâncio Aires (Peva), na noite deste sábado, 13, no município de Venâncio Aires. De acordo com a BM, as drogas seriam arremessadas para dentro da penitenciária por dois homens que fugiram após serem flagrados no local.

Foram apreendidos oito tijolos de maconha, totalizando 927,1 gramas, e quatro porções de 210,8 gramas de cocaína. Os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).