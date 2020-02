Policial é baleado em assalto no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

publicidade

Um policial militar da reserva foi baleado na Rua Lucas de Oliveira, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, por volta das 14h30min desta terça-feira. Ferido, o homem de 50 anos teria sido socorrido por populares e se deslocado até o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) em um táxi. No HPS, o PM foi submetido a uma cirurgia para a remoção dos projéteis. A vítima teria sido alvejada por pelo menos três tiros. Ainda não há informação sobre seu estado de saúde.

Informações da Brigada Militar, indicam que o policial foi atingido durante um assalto. Bandidos teriam levado seu carro, um Fiat Adventure, ano 2014, de cor cinza e com placas de Eldorado do Sul. O ataque aconteceu próximo ao número 2225 e os criminosos teriam saído com o veículo direção à Av. Protásio Alves. O carro foi achado quase duas horas depois, na Vila Conceição.