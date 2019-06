Porto Alegre registra dois homicídios com menos de uma hora de intervalo

publicidade

Duas pessoas foram assassinadas na tarde deste domingo na zona leste de Porto Alegre. As duas ocorrências aconteceram com menos de uma hora de diferença. Por volta das 14h50min, cinco homens saíram de um carro e jogaram na rua o corpo de uma das vítimas na Estrada Antônio Borges. O morto tinha diversas marcas de tiros no corpo.



Às 15h50min a BM foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Bom Jesus. Testemunhas relataram um tiroteio nas ruas do bairro, e um homem baleado foi encontrado na esquina da rua B com José de Madrid. Ele chegou a ser atendido pela SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. As informações preliminares davam conta de um tiroteio envolvendo três carros e uma moto.



De acordo com a BM, cinco homens estavam dentro de um carro modelo Honda Civic, de cor preta. Eles teriam trocado tiros com outras pessoas, entre elas dois homens em uma moto vermelha e outros dois carros não identificados. O Honda e a moto foram recuperados pouco depois em ruas próximas ao local do crime. A moto foi identificada como sendo roubada.