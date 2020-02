Porto Alegre registra três assassinatos em um intervalo de 20 minutos

publicidade

Três pessoas foram assassinadas, neste domingo, em um intervalo de 20 minutos em Porto Alegre. Um episódio, que deixou duas vítimas, ocorreu no bairro Belém Velho, na zona Sul, e o segundo caso, que deixou um morto, foi registrado no bairro Farrapos, na zona Norte da Capital.

A primeira ocorrência foi registrada às 20h30min da noite de hoje. Uma mulher acionou a Brigada Militar (BM) através do 190, informando que estava ouvindo uma discussão intensa na vizinhança e, na sequência, teria escutado diversos gritos. Quando os policiais militares chegaram no local, se depararam com um duplo homicídio. Um homem e uma mulher foram mortos a facadas, na rua Monte Carmelo, bairro Belém Velho, na zona Sul da Capital

O segundo caso foi registrado às 20h50min na zona Norte, na rua Frederico Mentz, bairro Farrapos. Um motorista que passou de carro pelo local informou à Brigada Militar que havia um corpo na calçada. Conforme a BM, um homem foi encontrado morto com marcas de disparos de arma de fogo. A identificação das três vítimas não foi repassada pela BM. A Polícia Civil vai investigar os casos.