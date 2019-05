Preso suspeito de duplo assassinato em Canoas

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Canoas anunciou nesta terça-feira a prisão do suspeito de ser o autor de um duplo assassinato e de uma tentativa de homicídio ocorridos no dia 20 deste mês na cidade da região Metropolitana. O homem foi detido em Registro, no estado de São Paulo, no último sábado. O crime estaria relacionado à venda de um terreno.

“Não sabemos ainda a motivação”, declarou o titular da DPHPP de Canoas, delegado Thiago Carrijo. O suspeito e as vítimas estavam dentro de um Volkswagen Polo na rua Xingu, no bairro Igara, em Canoas. No momento do tiros, o veículo ficou desgovernado e acidentou-se. O criminoso desembarcou e fugiu correndo. Carrijo observou que a mulher tinha alguma ligação com o atirador. “Todos se conheciam”, resumiu.

A arma usada pelo homem de 40 anos não foi encontrada. Segundo os policiais civis, logo após o crime, o suspeito deu início a uma fuga “cinematográfica”: hospedou-se em diversas cidades gaúchas até decidir rumar por definitivo, em tese, para São Paulo. No sábado passado, o criminoso saiu de Porto Alegre até Curitiba, na tentativa de despistar os agentes, onde seguiu para São Paulo.