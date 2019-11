PRF apreende cisnes do pescoço preto trazidos ilegalmente do Uruguai

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que os 42 cisnes do pescoço preto, resgatados na tarde dessa quinta-feira em Camaquã, já foram encaminhados ao Ibama. As aves estavam sendo trazidas ilegalmente do Uruguai em uma Toyota Hilux que foi abordada na BR 116.

O efetivo da PRF conferia a documentação quando escutou barulhos vindos do porta-malas. Ao abrirem a tampa, os policiais rodoviários federais depararam-se com os pássaros ensacados e transportados inclusive em condições inadequadas, sufocados dentro do compartimento. O condutor do veículo foi preso e será indiciado por tráfico de animais.