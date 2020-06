PRF apreende quase 100 quilos de maconha em Passo Fundo

publicidade

Quase 100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Passo Fundo. Durante a operação Tamoio II que visa o combate à criminalidade, o efetivo da PRF perseguiu e abordou um Volkswagen Gol na BR 285 na noite dessa quinta-feira. O veículo era conduzido por um adolescente. Dois ocupantes de um BMW, cuja função seria de batedor, também foram abordados.

Os policiais rodoviários federais receberam informações do setor de inteligência da instituição sobre a vinda dos veículos de Santa Catarina para a região de Passo Fundo. Uma barreira foi montada então na estrada, mas o Gol conseguiu “furar” o bloqueio e fugiu, sendo perseguido por cerca de cinco quilômetros pela BR 285. Em um dado momento, o motorista saiu da pista e ingressou em uma área de mata. Ele desembarcou do carro e tentou fugir correndo, mas foi alcançado e imobilizado.

No porta-malas do automóvel foram encontrados 98,1 quilos de maconha, distribuídos em tijolos. Quase simultaneamente o BMW foi também interceptado. De acordo com a PRF, o trio é do Paraná. O adolescente, de 17 anos, reside em Nova Esperança. Já os dois homens, de 19 e de 20 anos, moram em Cascavel.