PRF conclui ação que apreendeu cocaína pura, crack e dinheiro em Gravataí

A Polícia Rodoviária Federal anunciou na manhã desta sexta-feira o resultado final da ação que resultou na apreensão de 11,2 quilos de crack, um quilo de cocaína pura e mais de R$ 112 mil em dinheiro no município de Gravataí. Um traficante paranaense, de 53 anos, foi preso.

No início da tarde dessa quinta-feira, ele conduzia um Volkswagem Gol, modelo novo, e fugiu da abordagem da PRF que realizava uma fiscalização da operação Copa América junto ao pedágio do km 78 da freeway, em Gravataí. Após perseguição, o criminoso foi então no km 75 da rodovia.

Cães farejadores da PRF descobriram então a cocaína escondida no veículo. Durante a noite, a PRF e a Polícia Civil foram até a residência dele em Gravataí, onde encontraram o crack e ainda uma pistola de calibre 380 furtada, além de uma balança digital. Depois, em um apartamento em Porto Alegre, houve também a apreensão da quantia em dinheiro oriundo do narcotráfico.