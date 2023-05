PRF encontra "viatura" do "Caça-Fantasmas" na BR 373, no Paraná

publicidade

Durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal deparou-se com a "viatura" do "Caça-Fantasmas" que trafegava na BR 373, no município de Ponta Grossa, no Paraná. O inusitado fato ocorreu no sábado passado. O veículo, caracterizado como o do filme da década de 1980, foi então abordado.

Toda a documentação estava em dia, o motorista passou no teste do bafômetro que deu negativo. De acordo com a PRF, nenhum “fantasma” foi encontrado durante a vistoria.

O condutor contou que havia vendido a perua e iria para Curitiba, onde faria a entrega ao novo proprietário. Ao ser liberada, a "viatura" não ligou e os policiais rodoviários federais prestaram ajuda e empurraram o veículo para o motorista poder seguir viagem.