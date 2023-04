PRF intercepta carregamento com mais de 125 quilos de maconha na BR 101, em Osório

publicidade

Um carregamento de 125,8 quilos de maconha foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, em Osório, no Litoral Norte. A droga estava sendo transportada em um Chevrolet Agile, com placas de Palhoça, em Santa Catarina. Um casal de catarinenses foi preso.

A abordagem do veículo ocorreu na noite dessa quinta-feira. Durante a fiscalização de enfrentamento à criminalidade na rodovia, o efetivo da PRF deu ordem de parada para o condutor do automóvel. No entanto, o motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

Em fuga, o motorista tentou despistar e ingressou no estacionamento de um restaurante já no perímetro urbano de Osório. Os policiais rodoviários federais detiveram então o homem de 33 anos e a mulher de 40 anos.

Cinco fardos com tabletes de maconha foram localizados dentro do porta-malas e no banco traseiro. Residente em Palhoça, o casal confessou que buscaram o entorpecente em São José e receberiam a quantia de R$ 5 mil para levá-lo até Porto Alegre.

Bagé

Já em Bagé, a PRF apreendeu quase dois quilos de skunk nas bagagens de um passageiro de um ônibus de linha intermunicipal que vinha de Santana do Livramento e iria até Porto Alegre. O coletivo foi abordado nessa quinta-feira na BR 293. O passageiro, um jovem de 22 anos, morador de Santana do Livramento, admitiu que levaria o skunk para Santa Catarina.