PRF prende estuprador foragido dentro de ônibus de excursão

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã deste sábado, na BR 116, em Vacaria, um homem de 35 anos com um mandado de prisão para cumprimento de uma condenação por estupro de vulnerável de 11 anos. Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram um ônibus de excursão que transportava famílias para um passeio no zoológico em comemoração ao dia da Criança. Dentro do veículo, eles encontraram o homem foragido da Justiça e decretaram a prisão.

Ele foi conduzido à área judiciária local e posteriormente ao sistema prisional para cumprimento da pena.