PRF prende homem e a cúmplice com carro clonado em Porto Alegre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Renault Captur que transitava com placas falsas. Na ação, que ocorreu na BR 290 em Porto Alegre, nesta quarta-feira, um homem e uma mulher foram presos.

Durante operação de combate ao crime na Freeway, o condutor do Renault Captur foi abordado e após a verificação dos documentos do veículo foi constatado que as placas eram falsas. A PRF informou que o veículo original era um Captur roubado na capital em julho.

O homem de 38 anos é natural de Porto Alegre e tem histórico criminal por tráfico e receptação. Ele afirmou que foi contratado para levar o automóvel para a zona Norte da capital. No veículo também estava a cúmplice de 28 anos, natural de Porto Alegre.



Os suspeitos foram encaminhados à polícia judiciária e responderão pelo crime de receptação de veículo roubado e por adulteração de sinal identificador. O carro será devolvido ao proprietário após os trâmites legais.