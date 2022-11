Quadrilha é presa após assalto frustrado a lotérica em Tramandaí

publicidade

Três homens foram presos e um adolescente, com idades entre 17 e 40 anos, foi apreendido na última sexta-feira após tentativa de roubo a uma agência lotérica no bairro Nova Tramandaí, em Tramandaí, no litoral norte. Conforme o Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) da Brigada Militar, quatro homens armados tentaram assaltar a lotérica, mas os funcionários do estabelecimento se esconderam atrás dos vidros blindados. Os assaltantes fugiram sem levar nada.

Eles estavam em um veículo Renault Logan, e já tinham antecedentes policiais. A BM afirma que passou a buscar o automóvel envolvido na ocorrência, e o encontrou pouco tempo depois. Nele estavam os quatro suspeitos, que, ao perceberam a ação da polícia, saíram do carro e fugiram correndo, porém foram abordados na sequência.

Durante a revista, foram localizadas as roupas utilizadas no momento do crime, mais um revólver calibre .32 com cinco munições e um aparelho codificador de controle. Assim que capturados, eles disseram aos policiais que pertenciam a uma organização criminosa, e ainda que vieram da Região Metropolitana para assaltar estabelecimentos comerciais na cidade. A quadrilha foi encaminhada à delegacia local.