Queda de casos de homicídios e roubos, entre outros crimes, é registrada em julho no RS

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) também divulgou a queda em outros indicadores de criminalidade durante a entrevista coletiva online realizada na manhã desta quinta-feira. Além dos feminicídios, os demais assassinatos tiveram também reduções e confirmaram as tendências de queda. Segundo o vice-governador e secretário da SSP, delegado Ranolfo Vieira Júnior, os homicídios caíram 12,2%, passando respectivamente de 148 em julho de 2019 para 130 no mesmo mês agora em 2020. Já entre janeiro e julho, a diminuição foi de 8,1%, com 1.134 ocorrência no período em 2019 contra 1.042 em 2020. "Segurança Pública é um trabalho de continuidade, buscando sempre aferir e medir as evidências científicas. Foi dessa forma que em 2019 chegamos aos menores indicadores da década e, agora em 2020, conseguimos ainda aprofundar essas reduções", afirmou Ranolfo Vieira Júnior.

Os indicadores de criminalidade revelaram ainda reduções nas taxas de homicídios em nove das dez cidades gaúchas priorizadas pelo programa transversal e estruturante RS Seguro. O município de Gravataí, por exemplo, lidera com uma queda de 28% na comparação de janeiro a julho de 2020 com igual período de 2019, passando respectivamente de 51 para 23 casos. Já Porto Alegre apresentou 11,8% de redução, com 203 ocorrências nos primeiros sete meses de 2019 e um total de 179 em idêntico período em 2020. Apenas em julho, a Capital teve 29 homicídios, resultado idêntico do mesmo mês do ano passado.

Em julho, conforme a SSP, aconteceram quedas também nos ataques a bancos (-77,8%), roubos de veículos (-27%), furtos de veículo (-34,6%), roubos (-37,3%), furtos em geral (-38,2%) e ataques a comércio (-39,8%). No entanto, os roubos a transporte coletivo, somadas as ocorrências envolvendo passageiros e trabalhadores de ônibus e lotações, teve uma alta de 2,9% nos casos. Em relação aos latrocínios, o aumento foi de 66,7% no mês passado, com cinco ocorrências, enquanto julho do ano passado ficou em três mortes de vítimas durante roubos. No acumulado entre janeiro e julho, porém, o total foi de 39 latrocínios contra 42 nos primeiros sete meses de 2019, uma queda de 7,1%. Todos os indicadores de criminalidade, com dados, textos explicativos e gráficos, podem ser acessados através do site da instituição (www.ssp.rs.gov.br).