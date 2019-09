Rio Grande do Sul é líder em casos de injúria racial

publicidade

Os três estados do Sul são aqueles onde mais ocorrem atos de injúria racial, conforme o 13º Anuário da Violência elaborado pelo Forúm Brasileiro de Segurança Pública. O Rio Grande do Sul está no topo do ranking, com a marca de 1.507 casos registrados em 2018. O aumento é de 7,3% em relação ao ano anterior.

Os dados são baseados nas ocorrências registradas pela Polícia Civil. Na sequência, Santa Catarina e Paraná não estão muito distantes. A polícia paranaense recebeu 1.239 denúncias de injúria racial, redução de 4,1% diante de 2017, quando ocorreram 1.289 casos. Já em Santa Catarina, o número de registros de injúria teve o espantoso crescimento de 211%, com 1.060 ocorrências registradas pela Polícia Civil do estado vizinho.

Ao todo, os três estados registram 49,97% do total de registros policiais do tipo no ano passado. No País, o aumento dos casos chega a 20,6%. Em 2018, foram denunciadas 7.616 ocorrências frente a 6.195 casos registrados no ano anterior.

A injúria racial consiste em agressões verbais direcionadas a uma pessoa com o objetivo de abalar o estado psicológico da vítima. A pena é de 1 a 3 anos de reclusão.

Já os crimes de racismo, ao contrário da injúria que prescreve em oito anos, são imprescritíveis e inafiançáveis. O ato de impedir o acesso a serviços ou a empregos públicos ou empresas privadas por conta da cor da pele são exemplos de racismo.