Simulacro de fuzil e oito quilos de maconha são apreendidos em Porto Alegre

Um simulacro de fuzil e cerca de oito quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta sexta-feira pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. O flagrante foi conduzido pela delegada Ana Flávia Leite no bairro Lomba do Pinheiro.

A ação ocorreu em duas residências na região. Segundo a delegada Ana Flávia Leite, a investigação começou após o recebimento de informações sobre a utilização de uma casa para armazenamento de drogas e armas de uma facção criminosa.

Após a devida identificação da moradia, os agentes realizaram o monitoramento do local e identificaram o indivíduo, que usava uma tornozeleira eletrônica. Além de usar sempre um telefone celular, ele atendia indivíduos que o procuravam na moradia e recebiam caixas de papelão ou mochilas aparentemente pesadas.

Nesta manhã, a equipe do Denarc entrou no local. A maconha foi encontrada dentro de uma bombona. Houve ainda o recolhimento de R$ 280,00 em cédulas fracionadas. O indivíduo foi preso e encaminhado ao sistema prisional. “A investigação prossegue para identificar e responsabilizar criminalmente os demais membros do grupo criminoso”, garantiu a delegada Ana Flávia Leite.