Suspeito de morte de vigilante em Ronda Alta é preso

A Polícia Civil de Ronda Alta confirmou que está preso preventivamente o produtor de leite de 43 anos suspeito da morte da vigilante de 40 anos ocorrida no sábado passado na localidade de Bela Vista, na zona rural de de Ronda Alta. Ele apresentou-se acompanhado de um advogado nessa terça-feira à delegacia e prestou depoimento ao delegado Leandro Evandir Guimarães Antunes. “Confessou o crime e disse que agiu sozinho”, observou. A arma usada no feminicídio, um revólver calibre 38, foi entregue e será agora periciada. Mesmo assim, a investigação terá prosseguimento.

Segundo o titular da DP de Ronda Alta, o objetivo é apurar alguns detalhes ainda não esclarecidos, como o relacionamento de ambos e a motivação do homicídio. Os agentes têm certeza, porém, que o homem pretendia matar a vítima quando encontraram-se pela última vez.

O corpo da vigilante havia sido localizado no início da tarde de sábado no interior de uma Volkswagen Amarok abandonada dentro de uma lavoura. Já o Volkswagen Gol da vítima foi deixado antes no estacionamento de um restaurante na beira de uma estrada junto ao trevo de acesso a Três Palmeiras. Ela recebeu dois disparos à queima-roupa no banco do carona da caminhonete usada pelo homem.