Tiroteio mata policial e suspeito e deixa dois feridos no metrô do Rio

Um tiroteio na comunidade do Jacarezinho, zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (6) deixou um policial civil e um suspeito mortos. Além dos dos óbitos, dois passageiros do metrô ficaram feridos depois de disparos na estação Triagem. A informação sobre os feridos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A ação é coordenada pelo DGPC (Departamento Geral de Polícia da Capital) da Polícia Civil. O agente de segurança ferido levou um tiro na cabeça. Levado para o hospital Salgado Filho, não resistiu e morreu. O suspeito também foi levado ao hospital, e também morreu.

Quanto aos feridos, de acordo com a assessoria do metrô, foram atendidos e passam bem. Um deles, identificado como Humberto Duarte, de 20 anos, foi baleado de raspão no braço. O outro, Rafael Silva, de 33 anos, foi atingido por estilhaços de vidro. Humberto foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar e Rafael para o Hospital Salgado Filho.

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com apoio de outras unidades do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), realizam nesta manhã a operação Exceptis, na comunidade do Jacarezinho, na zona norte.

A polícia investiga uma organização criminosa que atua na comunidade, explorando práticas como o tráfico de drogas, roubo de cargas, roubos a transeuntes, homicídios e sequestros de trens da supervia. Além disso, a quadrilha também vem aliciando crianças e adolescentes para integrar a facção.