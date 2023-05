Tráfico de drogas em Guaíba é alvo de operação da Polícia Civil e Brigada Militar

publicidade

A operação Hill II foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Civil e Brigada Militar com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas em Guaíba. Ao menos seis criminosos foram presos na ação. Houve ainda a apreensão de drogas, telefones celulares e anotações da movimentação do narcotráfico.

Na ação foram cumpridos 11 mandados judiciais de busca e apreensão em Guaíba, Porto Alegre e Barão do Triunfo. Cerca de 37 policiais civis da DP de Guaíba e da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana e 20 policiais militares do 31º BPM e do 28º BPM foram mobilizados. A Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil prestou apoio aéreo.

A investigação sob comando da delegada Karoline Calegari começou em novembro do ano passado, com a prisão em flagrante de uma mulher que fazia tele entrega de drogas. Um mês depois, a suspeita foi novamente detida em flagrante por tráfico, sendo aprofundada então a apuração policial.

Durante a elaboração do inquérito, a equipe policial constatou a existência de uma organização criminosa voltada ao narcotráfico, onde foi possível a identificação de vendedores diretos, gerentes e colaboradores, como o responsável por coletar e repassar o dinheiro das vendas. O proprietário de um bar também foi apontado como quem angariava consumidores e intermediava a aquisição de entorpecentes. Os policiais civis identificaram ainda o líder do grupo, que havia saído do sistema prisional em agosto de 2022, em liberdade condicional.

“Esta foi uma operação importante para reprimir o tráfico de drogas no município e diminuir índices de criminalidade”, frisou a delegada Karoline Calegari. Já o comandante do 31º BPM, tenente coronel Luis Otávio Magalhães dos Reis, a ação reforçou “a integração entre Polícia Civil e Militar em Guaíba, contribuindo de forma efetiva para o aumento da segurança pública”.