Três são presos em Cachoeirinha após perseguição e confronto com policiais

Três homens foram detidos em Cachoeirinha após a realização de uma série de assaltos a pedestres no bairro Bom Princípio, em Cachoeirinha, na noite desta terça-feira. Antes de serem capturados pelo Brigada Militar houve fuga, perseguição e troca de tiros nas proximidades do Shopping do Vale e da parada 59.

Conforme a Corporação, diversas vítimas foram abordadas pelos assaltantes por volta das 21h e acionaram a polícia. Ao realizar buscas na região, uma viatura percebeu homens em um Nissan Versa bordô e ao abordá-los, houve tentativa de fuga e troca de disparos de arma de fogo. Ninguém ficou ferido na ação, segundo a Brigada Militar.

Foram recuperados 11 celulares e R$ 108 das vítimas dos ataques. A polícia também apreendeu o veículo e encaminhou os bandidos para a Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí. Entre os assaltantes, dois são adolescentes. Ambos têm 17 anos.