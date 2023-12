Tribunal de Justiça do RS publica boletim temático sobre organização criminosa

Consulte o boletim através do link:

Está disponível para consulta no Boletim Eletrônico de Ementas, site do TJRS, o Boletim Temático nº 14 sobre Organização Criminosa. Com periodicidade semestral, o Boletim Temático sistematiza as decisões a partir do tema eleito, veiculando julgados recentes e importantes do Tribunal de Justiça.