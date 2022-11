Alckmin e Mourão fazem reunião para discutir estrutura do governo

publicidade

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), se reuniu, na manhã desta terça-feira, com o atual vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), para discutir a função e respectiva estrutura do governo.

A reunião teve início às 11h e durou cerca de 30 minutos. O encontro ocorreu na sede da vice-presidência, no Palácio do Planalto, em Brasília. Trata-se do primeiro encontro presencial entre os políticos.

Em 31 de outubro, um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Mourão enviou mensagem para Alckmin, dando-lhe os parabéns pela conquista no segundo turno das eleições.

