Alcolumbre: intervenção federal é medida extrema e excepcional, mas é necessária

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), relator do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) sobre a intervenção federal na área de segurança pública no Distrito Federal no Senado, pontuou que a intervenção federal é uma medida extrema e excepcional, mas é a resposta necessária após os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, no domingo (8). "A presente matéria é uma medida excepcional, dura, mas necessária, face aos atos gravíssimos de vandalismo permeados pela completa desordem", disse ele durante discussão no Plenário sobre a intervenção.

"Busca-se recuperar a ordem pública do Distrito Federal tendo em vista que as forças de segurança pública do Distrito Federal foram ineficazes no trabalho de impedir, coibir e reprimir os ataques conduzidos e orquestrados, diga-se de passagem com antecedência e previsibilidade." Alcolumbre classifica as manifestações antidemocráticas ocorridas como atos terroristas que "feriram gravemente nossa democracia". Dessa forma, conforme pontua, é necessária a adoção de medidas preventivas para impedir que tais fatos se repitam.