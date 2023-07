Após 56 anos, plenário da Assembleia Legislativa do RS passará por reformas

publicidade

Palco de intensas manifestações e, em alguns momentos, acirradas e combativas, como recentemente na votação da PEC do Hino o plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa deverá entrar em obras em breve. O ponta pé se dará nesta terça-feira, com a realização da licitação. A expectativa é de que as melhorias comecem ainda durante o recesso parlamentar, que teve início nesta segunda-feira. Porém, pela dimensão, no avançar das obras, as sessões plenárias serão transferidas para o Memorial do Legislativo, que fica quase ao lado, na Duque de Caxias.

“Tem um significado muito grande essa obra, por ser um espaço que abriga há décadas as ações parlamentares. Ao mesmo tempo, voltamos para a antiga Casa”, comentou o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB).

Essa será a primeira grande intervenção no plenário desde a sua inauguração, há 56 anos, junto com o prédio do Palácio Farroupilha. O valor deverá ficar em torno de R$ 4 milhões. As mudanças buscam, entre outras coisas, atender as exigências de acessibilidade, mas também do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI).

A primeira etapa, que envolve os espaços da galeria, onde fica o público que acompanha as sessões. Uma das melhorias é o aumento da capacidade, que passará de 300 para 350 lugares, com uma fileira extra. A questão de acessibilidade também será melhorada com espaços, por exemplo, para cadeirantes ou pessoas acompanhadas com cão-guia. A troca dos assentos ocorre ainda pelo desgaste do tempo. Também está previsto o conserto e a substituição da estrutura do teto (formada por balões de iluminação e decoração), assim como a troca do piso das galerias, por material vinílico e com melhor acústica. O prazo estimado para as obras é de 45 dias.

A segunda fase da intervenção vai abranger o plenário, com a substituição do carpete. Serão instaladas ainda placas, o que facilita a manutenção da eventual troca de peças de forma individual. A intervenção abrangerá todo o plenário, que tem quase 900 m2. Apesar das substituições, a expectativa é de que seja mantida a atual caracterização do ambiente.

Memorial do Legislativo voltará a receber votações

Enquanto as obras seguirem no plenário, as sessões passarão ser realizadas no atual Memorial do Legislativo, que foi a sede anterior da Assembleia. Para tal, serão realizadas algumas adequações, uma vez que o espaço é menor.

Inclusive, no mês passado o local chegou a ser utilizado para a reunião líderes, no dia da votação do projeto do IPE Saúde e na qual as entradas da Assembleia foram bloqueadas.

