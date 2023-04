Após depoimento à PF, versão de Gonçalves Dias deixa dúvidas

publicidade

A versão do general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que prestou depoimento nesta sexta-feira (21) à Polícia Federal, deixou questões em aberto.

Primeiro, o ex-ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirma ter chegado ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, às 14h50, portanto antes da invasão do Palácio do Planalto que começou por volta das 15h01 daquele dia.

As primeiras imagens que mostram o ex-ministro são de 16h29. Portanto não se sabe até o momento quais foram as medidas adotadas pelo general durante esse período de quase uma hora e 30 minutos.

Em depoimento, ele afirma que pediu reforço ao comando militar para proteger as instalações. Mas só aparece nas imagens até agora já tentando evitar a invasão do gabinete do presidente Lula e apenas direcionando manifestantes para escadas, sem efetuar prisões.

Na fala à Polícia Federal, o militar que era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, diz ainda que não teve conhecimento que o coordenador de avaliações de risco do GSI, coronel Alexandre Santos de Amorim, havia classificado os protestos do dia 8 como risco "laranja", o segundo maior, ou seja, com alto risco.

Gonçalves Dias também detalha o número de homens à disposição no dia dos protestos. Afirma que havia 45 agentes de coordenação geral de segurança, 46 militares da cavalaria de guardas e 38 militares de choque do batalhão de guarda.

Nas imagens que a Record TV teve acesso até o momento, não há o registro de confrontos antes da invasão ao Palácio do Planalto. Mesmo com esses homens disponíveis, o então coordenador da equipe de segurança do Palácio do Planalto, capitão do exército José Eduardo Pereira, o homem que dá água para os extremistas, aparece nas imagens por mais de uma hora, sozinho, acompanhando a movimentação dos criminosos próximos ao gabinete presidencial que não foi invadido.

Durante as quase cinco horas de depoimento, o general Gonçalves Dias diz ainda ser "absurdo" o GSI não ser convidado para reuniões na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Alegou ainda ser impossível ter feito a prisão dos invasores, porque estava sozinho e que caberia ao Exército fiscalizar e até retirar os acampamentos da frente de quartéis.