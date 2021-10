Assembleia Legislativa promoverá evento de inovação

publicidade

Diante da confirmação da edição da South Summit, em 2022, em Porto Alegre, a Assembleia Legislativa pretende promover um evento sobre inovação, reunindo parlamentares de diversos países. A intenção é realizar um seminário no mesmo período da feira, que deverá ser em março do ano que vem.

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e os deputados Frederico Antunes e Vilmar Zanchin, que atuam na comissão do Mercosul da Assembleia, em audiência com a presidente do Parlamento da Catalunha, Laura Borràs.

Gabriel disse que a intenção é fazer um seminário para discutir incentivos e políticas públicas para a inovação com a participação de lideranças de diversos países, incluindo a Espanha.

"O poder público tem um papel importante para incentivar a inovação e criar o ambiente propício para que as pessoas possam desenvolver seus projetos. E o Parlamento tem um papel nesse processo", enfatizou.

Segundo Antunes, a previsão é atrair ainda representantes de outros parlamentos do Mercosul. Inclusive na oportunidade foi feito o convite para que a presidente do Parlamento da Catalunha possa participar, assim como o de Madri.