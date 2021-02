Assembleia: Zanchin é reeleito líder da bancada e Brum deve ficar na CCJ

publicidade

Na primeira reunião do ano, o deputado Vilmar Zanchin foi reeleito como líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa. O parlamentar foi indicado por unanimidade, nesta terça-feira, para continuar na liderança da maior bancada da Casa. Além disso, o partido decidiu indicar o deputado Edson Brum para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da Casa.

O deputado Tiago Simon será indicado para ficar com a vice-presidência. A posse na comissão ocorrerá no dia 23 de fevereiro, após o Carnaval. No mesmo dia, serão retomadas as votações em plenário. Entre os desafios que se avizinham no Parlamento, estão temas importantes para a retomada da economia e da normalidade, como os projetos de lei do Executivo que tramitam em regime de urgência.

O MDB está ainda à frente do comando da Casa, como deputado Gabriel Souza. Além disso, no final do ano passado, a bancada passou por mudanças com as saídas de Sebastião Melo e Fábio Branco, que assumiram as prefeituras de Porto Alegre e Rio Grande, respectivamente. Nos seus lugares, assumiram Patrícia Alba e Beto Fantinel.