"Ataque hacker começou no 1º segundo", diz presidente do PSDB

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, relatou que as tentativas de invasão ao site das prévias do partido começaram logo no início da votação, às 8h da manhã deste sábado (27). Até as 15h, a direção tucana havia contabilizado mais 26 mil tentativas de ataque hacker. "O ataque começou no primeiro segundo", comentou.

De acordo com Araújo, as tentativas de invasão são provenientes do exterior, principalmente da China, Rússia e Ucrânia. "São locais onde não há legislação de proteção de dados, por isso recebemos essa quantidade de ataques", detalhou.

A votação acontece por meio do site da empresa BEEVoter, após a tecnologia desenvolvida pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) apresentar falhas no último domingo. A liderança do partido está convicta que os problemas que causaram a pane no aplicativo foram causados por hackers. A Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.

Nenhuma investida do exterior foi bem-sucedida. O partido contratou três profissionais para fazer a defesa do sistema. Os candidatos também têm equipes técnicas que trabalham exclusivamente com a segurança da tecnologia.

As prévias são disputadas pelos governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, João Doria e Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. Eles devem chegar a Brasília na parte da tarde para acompanhar a divulgação do resultado. A previsão é que a sigla anuncie o vencedor do pleito às 19h, no Centro de Convenções Brasil 21.