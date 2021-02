Bancada Gaúcha inclui compra de vacinas no repasse de recursos de emendas parlamentares

publicidade

A Bancada Federal Gaúcha decidiu, na noite de terça-feira, que será criada uma rubrica para que os deputados possam repassar recursos para a compra de vacinas contra a Covid-19 pelo governo do Rio Grande do Sul. O total de recursos em emendas que os parlamentares apresentarão para o Orçamento Geral da União para o ano de 2021 é de R$ 241.460.468.

Após a votação da Bancada Gaúcha, os valores serão repassados nas seguintes áreas: BR116, BR 116 Norte, BR 285 - São José dos Ausentes, Ponte Porto Xavier, Estrada Gramado a Santa Maria Herval, Travessia Santa Maria, Contorno de Pelotas, Vacinas para o RS, Máquinas Agrícolas, Segurança Pública, Saúde, Contorno de Ijuí, Institutos Federais, Turismo e três emendas para serem indicadas por cada um dos Senadores do Estado.

“Não conseguimos resolver os problemas do Rio Grande do Sul através de emendas, mas fizemos o nosso esforço, a Bancada ficou duas horas e meia debatendo o que era mais importante”, comentou o coordenador da Bancada Gaúcha, Giovani Cherini (PL).

A deputada Fernanda Melchionna (PSOL) havia proposto que cerca de R$ 100 milhões em emendas parlamentares fossem destinados exclusivamente ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a compra de vacinas contra a Covid-19. Com o valor, a parlamentar estimava a compra de dois milhões de doses. A maior parte da Bancada não aceitou a proposta, mas abriu uma concessão para a criação da rubrica.