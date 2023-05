Bancadas governistas são recebidas para debater projeto do IPE Sáude

publicidade

Quatro bancadas da Assembleia Legislativa foram recebidas na Casa Civil do Palácio Piratini, na reta final do ciclo de reuniões sobre o projeto do IPE Saúde com os deputados estaduais. O secretário Artur Lemos e o diretor-presidente do instituto, Bruno Jatene, estiveram os parlamentares do PSB, PSDB, União Brasil e MDB ao longo desta quarta-feira. Última bancada a ser recebida no dia, a do MDB, conta com seis deputados, entre eles o presidente do Legislativo, Vilmar Zanchin. Segundo o líder da bancada, deputado Edvilson Brum, a ideia do encontro era mais ouvir.

"A primeira coisa que gostaria de destacar é que o governo está fazendo uma coisa correta. Chamou todas as bancadas para dizer o que vai levar para a Assembleia. Hoje vamos para ouvir e, depois disso, sentar de forma conjunta e provavelmente tenhamos algumas ideias a enviar ao governo", afirmou, antes da agenda. Conforme Brum, o governo encaminhará, em sua visão, o "projeto ideal" e caberá ao parlamento a construção do que for "possível" para recuperar o IPE Saúde, sem onerar de forma demasiada os beneficiários do plano. "Não dá mais para empurrar com a barriga."

Antes, os três deputados do União Brasil estiveram com Lemos. Conforme líder da bancada, Aloísio Classmann, o assunto é complexo e sem definições. Médico, o deputado estadual Dr. Thiago Duarte, que vem realizando intermediações com a classe, reiterou uma proposta para que esteja no texto uma previsão de coparticipação para cirurgias, procedimentos e internações, a exemplo das consultas, que, em sua visão, poderia incidir na diminuição da tabela de mensalidades para os dependentes.

No início da tarde, a bancada do PSDB, partido do governador Eduardo Leite e que tem cinco deputados, esteve no Piratini. "Foram apresentados alguns pontos e discutidos o que é viável e possível. Estamos maturando junto com o governo conciliar esse processo. Sabemos da importância de fazermos essa reforma e buscamos o equilíbrio", afirmou o líder dos tucanos na Casa, Professor Valdir Bonatto, após o encontro. Ele citou subsídios para contribuição de aposentados e de dependentes menores de 23 anos como proposições.

Elton Weber, único deputado do PSB no Legislativo, foi recebido ainda pela manhã. "Sugerimos que o Estado estude uma forma de subsidiar os valores daquelas pessoas que têm mais idade e menos reanda", afirmou Weber. Ele entende que para aqueles que recebem menos de R$ 4 mil e aquelas com mais de 50 anos possam ter um gatilho para redução da contribuição mensal.

Única das bancadas que ainda não sentou à mesa com a Casa Civil, o PT procurou Lemos para o agendamento de um encontro. Oposição ao governo Leite e maior bancada da casa que, em federação com o PCdoB, conta com 12 deputados, há ainda um impasse de agendas. Governo e bancada tentam encaminhar a reunião ainda nesta quarta-feira.