Bolsonaro é saudado aos gritos de mito na chegada a Pelotas

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram nesta sexta-feira em um centro de evento de Pelotas, no Sul do Estado, onde o presidente Jair Bolsonaro compareceu para inaugurar a duplicação de contorno das BRs 116 e 392.

Minutos antes da chegada de Bolsonaro ao local, a plateia já havia tomado conta das dependências do centro de eventos. Quando ele apontou na porta de entrada, na companhia de seguranças, seus apoiadores o saudaram aos gritos de mito. No caminho até o palco, Bolsonaro foi cumprimentando o público que estava mais próximo das grades que cercavam o trajeto.

Após, a comitiva presidencial se deslocará até Bagé, na Campanha, para visita às obras da unidade de radioterapia da Santa Casa. Está prevista ainda passagem pela obra de construção da barragem da Arvorezinha.

À tarde, o presidente Jair Bolsonaro estará em Passo Fundo, no Norte gaúcho, para a entrega das obras de ampliação do aeroporto regional, na BR 285.

