Bolsonaro vem ao Rio Grande do Sul para agendas em Pelotas e Bagé

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O roteiro começa pela manhã, em Pelotas, no Sul do Estado, onde o chefe do Executivo acompanhará a entrega das obras de duplicação do contorno rodoviário, nas BRs 116 e 392. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, participa da solenidade, que será seguida da liberação dos trechos. O empreendimento teve investimento de R$ 690 milhões.

Após, a comitiva presidencial se deslocará até Bagé, na Campanha, para visita às obras da unidade de radioterapia da Santa Casa. Está prevista ainda passagem pela obra de construção da barragem da Arvorezinha.

À tarde, o presidente Jair Bolsonaro estará em Passo Fundo, no Norte gaúcho, para a entrega das obras de ampliação do aeroporto regional, na BR 285. O ministro da Infraestrutura também acompanhará a inauguração. Com investimento de R$ 45 milhões, o aeroporto conta agora com novo terminal de passageiros, pista de pouso e pátio de aeronaves, entre outras melhorias, visando mais segurança operacional e maior capacidade de processamento de passageiros.

O governador Ranolfo Vieira Júnior também participará das solenidades nas cidades de Pelotas e Passo Fundo.

