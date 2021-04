Bolsonaro admite possibilidade de ser vacinado contra a Covid-19

publicidade

Após negar diversas vezes a possibilidade de tomar a vacina contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro recentemente mudou de discurso e admitiu a possibilidade de ser vacinado. Neste sábado (3), ele voltou a afirmar que pode tomar o imunizante.

"Da minha parte não tem problema nenhum buscar um posto de saúde e me vacinar agora que chegou a minha idade", disse o presidente, que, aos 66 anos, já pode receber a imunização na rede pública de saúde do Distrito Federal.

"Eu já estou imunizado com o vírus. Se acharam que eu devo me vacinar, eu vacino, sem problema nenhum. Mas acho que essa vacina minha tem que ser dada a alguém que ainda não contraiu o vírus e corre um risco muito maior do que eu", observou o presidente.

Em transmissão pelas redes sociais na última quinta-feira (3), Bolsonaro sinalizou que iria decidir sobre sua imunização quando o "último brasileiro for vacinado". "Eu acho que o que deve acontecer, depois que o último brasileiro for vacinado, sobrando uma vacina, daí eu vou decidir se vacino ou não. Esse é um exemplo que um chefe tem que dar", indicou.

