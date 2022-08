Bolsonaro diz que confia nas urnas, mas não em "quem faz o programa"

publicidade

O presidente da República Jair Bolsonaro afirmou que confia nas urnas eletrônicas, mas não em que é responsável pelo processo de eleitoral no país. "Confiar na máquina, a gente confia. A gente não confia em quem faz o programa e em quem está atrás da máquina", disse Bolsonaro, em entrevista a um canal do YouTube na manhã deste sábado (13).

O presidente declarou também que a defesa do voto impresso feita por ele foi deturpada. "É má-fé. O que a gente briga aqui é por transparência", alegou. "Fazem tanta propaganda da urna nossa, do sistema, mas não tem nenhum país interessado. Ninguém quer o nosso sistema, porque não vai ter aceitação", acrescentou.

Democracia

Questionado sobre as acusações de que planeja dar um golpe, Bolsonaro indagou: "Eu sou acusado de programar o golpe... Alguém já viu eu se [sic] movimentando com generais por aí?".

Ele também criticou personalidades de esquerda que assinaram carta pela democracia recentemente. "Você não nega o amor da esquerda por ditaduras pelo mundo todo. O cara assina uma carta pela democracia mas sempre foi amigo de Chaves, Maduro, Fidel Castro, Evo Morales, Mujica, Lugo, Bachelet", criticou Bolsonaro. "Agora chega na época das eleições e querem ser diferentões, começam a ir em igreja, vão de 4 em 4 anos."

Na última quinta-feira (11), foi lida a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros redigida por intelectuais em defesa do processo democrático. O documento, que não menciona nominalmente Bolsonaro, é uma reação ao discurso do presidente a embaixadores em que ele criticou o sistema eleitoral, levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas e atacou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pesquisas

O presidente também afirmou que não confia nas pesquisas eleitorais. "Nunca confiei", disse. "Custa caro você fazer (pesquisa) e você tem que ter confiança no instituto." Para ele, o ideal seria aferir a preferência dos eleitores entre grupos específicos. "O que é uma pesquisa seria? É um somatório de enquetes entre vários grupos", argumentou.

Veja Também