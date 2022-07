Bolsonaro diz que mundo árabe é o 3º maior mercado para o Brasil

publicidade

Em discurso durante a quarta edição do Fórum Econômico Brasil & Países Árabes, nesta segunda-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro disse que, atualmente, o mundo árabe se constitui como o terceiro maior mercado para o Brasil no exterior.

"Atrás apenas de China e dos Estados Unidos. A corrente de comércio do Brasil com os países da liga árabe alcançou, em 2021, mais de US$ 24 bilhões, um recorde na série histórica", afirmou Bolsonaro.

O presidente destacou que foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar a região do Golfo, no coração do Oriente Médio, duas vezes durante o mesmo mandato. Em uma das agendas, ocorrida em novembro de 2021, o presidente inaugurou a Embaixada do Brasil em Bahrein – a quarta nação local que mais realiza transações comerciais com o país.

Na sequência, citou dados sobre as transações comerciais brasileiras e árabes. "O Brasil é hoje o maior exportador de proteína halal do mundo. Além do comércio de carnes de frango e bovina, crescem nossas importações de açúcar, soja e trigo. Por outro lado, 26% dos nossos fertilizantes que abastecem o agronegócio brasileiro vem do mundo árabe", relatou.

"A Argélia foi, em 2021, o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano. O Egito, um dos maiores mercados para a carne bovina brasileiro, é o primeiro destino das exportações brasileiras na África. Em matéria de importações, nosso principal fornecedor no continente africano tem sido o Marrocos, país que hoje ocupa a terceira posição de provedor de fertilizantes para o Brasil, atrás de Canadá e Rússia", completou.

Em sua participação no fórum econômico, Bolsonaro informou que trabalha para receber, ainda neste ano, a visita do rei de Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, e do novo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"É nosso objetivo concluir acordos com países árabes que facilitem investimentos e evitem a dupla tributação. Estou convencido de que estamos apenas começando a explorar o potencial de cooperação econômica entre o Brasil e o mundo árabe. Contem com nossos esforços para seguirmos avançando juntos", resumiu.