Bolsonaro faz contatos para ajudar na eleição de Marinho ao Senado

publicidade

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em conversa exclusiva com o blog, falou sobre a esperada eleição para a presidência do Senado nesta quarta-feira (1º). Rodrigo Pacheco, atual presidente, e Rogério Marinho, senador eleito pelo Partido Liberal do Rio Grande do Norte, disputam a presidência.

Bolsonaro acompanha a disputa e diz ser "de extrema importância para restabelecer o equilíbrio dos Poderes". O ex-presidente da República diz ainda que conversa com alguns senadores em busca de votos para Marinho. "Alguns contatos a gente faz e também recebe buscando o apoio. A campanha do Rogério Marinho ganhou corpo e tem chances reais de vitória. Será a vitória de todos os brasileiros."

Na ligação telefônica direta dos Estados Unidos, onde Jair Bolsonaro está desde o fim de dezembro, o ex-presidente também disse acompanhar atentamente tudo o que acontece no país. "Não estou desligado do que acontece no Brasil, e vejo com muita preocupação algumas situações, e o Senado tem grandes chances de, ao restabelecer o equilíbrio entre os Poderes, nos trazer a sonhada pacificação."

Veja Também