Bolsonaro pede ajuda à OMC para garantir compra de fertilizantes russos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou, nesta segunda-feira, ajuda da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, para blindar os fertilizantes de sanções impostas à Rússia por causa da invasão à Ucrânia e, assim, garantir acesso aos produtos no mercado.

"Pedimos a intervenção (de Ngozi Okonjo) para que possa considerar a ideia de liderar uma iniciativa que permita o livro fluxo desses fertilizantes para que a situação de sanções e embargos aplicados à Rússia não impeça o livre trânsito desses produtos", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Carlos França.

Em contrapartida, o ministro relatou que a diretora-geral da OMC pediu para que o Brasil continue a exportar eventuais estoques reguladores de alimentos para demais países, "para contribuir com aquilo que nós achamos que possa ser uma escassez de alimentos no mundo".

França argumentou que, "mesmo nas horas mais difíceis da pandemia, o nosso agronegócio manteve os compromissos internacionais" e, portanto, "os contratos foram mantidos e honrados". O ministro destacou que o mesmo deve continuar a ser feito, mas que o Brasil necessita de acesso aos insumos.

Na reunião, o chefe do Executivo afirmou a relevância do Brasil à OMC e ao comércio internacional no setor e reiterou o destaque dos produtos e insumos agrícolas, como fertilizantes, para assegurar a segurança alimentar mundial.

"Conversamos sobre a manutenção do fluxo de comércio de fertilizantes e seus preços cada vez maiores, o que pode afetar a segurança alimentar em muitos países do mundo", escreveu Bolsonaro no Instagram. "A política do fica em casa que a Economia a gente vê depois, com a qual fomos contra, trouxe inflação e algum desabastecimento no mundo todo", completou.